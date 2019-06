Débarquement : un vétéran anglais fait un carton avec sa chanson

Une chanson sur le Débarquement a détrôné Ed Sheeran ou Justin Bieber au classement des meilleures ventes de singles sur Amazon. Cette chanson s'appelle The Shores of Normandy, en français Les Rivages de Normandie.

L'auteur, Jim Radford, est un vétéran anglais de 90 ans. Le Jour J, il avait 15 ans et travaillait comme garçon de cuisine à bord du navire marchand Empire Larch. Son équipe contribue à la construction du port Mulberry sur la Gold Beach pour le débarquement des troupes alliées.

"Des cadavres" partout

"La plage était submergée par des équipements, des avions atterrissant en feu. En s'approchant, on pouvait voir des corps, des hommes morts ou blessés. Dans l'eau des cadavres et sur la plage, des morts et des blessés", se souvient le vétéran anglais.



25 ans après, il est revenu sur les lieux près d'Arromanches-les-Bains (Calvados) et trouve l'inspiration et écrit la chanson en 1969. L'artiste compte reverser l'intégralité des profits de sa chanson au Normandy Memorial Trust pour financer la construction d'un cénotaphe à Ver-sur-Mer (Calvados) en l'honneur de 22 442 soldats sous commandement britannique tombés pendant l'été 1944.

Retrouvez les vidéos de Linh-Lan Dao sur sa chaîne YouTube