Aux Etats-Unis, Amazon propose 10 dollars aux internautes pour le laisser les espionner

Un avoir de 10 dollars (8,70 euros) pour les utilisateurs qui donnent un libre accès à leur parcours sur des sites internet : voilà ce que propose Amazon.com aux Etats-Unis. Cette offre a été lancée à l'occasion du Prime Day, un événement promotionnel de 48 heures qui permet, depuis lundi 15 juillet, aux clients de son programme de fidélité de bénéficier de réductions sur une sélection de produits.

Pour bénéficier de cette ristourne, l'utilisateur doit installer sur son navigateur internet Amazon Assistant, un logiciel qui compare les offres du géant américain du commerce en ligne avec les produits vendus sur des sites comme Walmart.com, Target.com et d'autres sites de commerce en ligne.

Amazon dit ainsi améliorer son offre

Amazon Assistant utilise les données de navigation de l'utilisateur, y compris les liens hypertextes et les pages visitées. Avec cet outil, Amazon dit être en mesure d'améliorer son offre, ses produits et ses services en général.

Plus de sept millions d'internautes utilisent déjà Amazon Assistant via Google Chrome et Mozilla Firefox, selon les données publiées par ces navigateurs internet. D'autres entreprises proposent des outils de comparaison similaires pour le shopping.

Un projet de loi présenté au Sénat américain le mois dernier impose aux grandes plateformes d'informer les utilisateurs sur les données recueillies et la valeur de celles-ci.