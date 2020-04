Amazon élargit son offre en France avec "Store Prime Video" pour la location et l'achat de films

La plateforme de vidéos en ligne Amazon élargit son offre dans quatre pays dont la France afin de mieux concurrencer ses rivaux dans le secteur du streaming.

La plateforme de vidéo en ligne Amazon Prime Video a annoncé mardi un nouvel élargissement de son offre dans quatre pays dont la France, avec le lancement d'un service d'achat ou de location de films baptisé "Store Prime Video". Déjà disponible aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon, il est désormais accessible en France, ainsi qu'en Italie, en Espagne et en Australie.

De récents films hollywoodiens et français au menu

"Les films des plus grands studios internationaux comme Disney, Warner Bros., NBC Universal, Sony, Paramount, Lionsgate pourront être loués ou achetés sur le Store Prime Video comme les titres récents Jumanji : Next Level et Joker disponibles dès maintenant", précise la plateforme de streaming d'Amazon.



Des films de studios français comme Gaumont ou Pathé sont également au programme (Lion, Joyeuse retraite!...).

Une stratégie dans un secteur très concurrentiel

Cette nouvelle fonction pourrait aider la plateforme à consolider ses positions dans un secteur du streaming lancé dans une compétition qui ne cesse de s'intensifier, avec le lancement récent de plusieurs nouveaux rivaux comme Disney+ et Apple TV+.



Déjà, en complément de son offre principale qui permet de visionner des milliers de séries et films sur abonnement, dont des contenus exclusifs, Amazon Prime Video avait lancé une autre fonctionnalité à l'automne dernier en France. "Prime Video Channels" permet de souscrire à des chaînes et services payants additionnels, proposés par des partenaires français et internationaux.