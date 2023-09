Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft et le groupe de TikTok soumis à de nouvelles règles par l'Union Européenne

Ces cinq géants américains et le groupe chinois ByteDance devront désormais se plier à de nouvelles directives anticoncurentielles.

Le Digital Market Act entre en vigueur mercredi 6 septembre. Ce règlement sur les marchés numériques modifie en profondeur les modèles économiques des géants du numérique. Dans une liste dévoilée mercredi, six d'entre eux doivent désormais observer de nouvelles règles anticoncurrentielles : Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta et Microsoft ainsi que le chinois ByteDance, propriétaire de TikTok.

Ces GAFAM sont accusés d'évincer la concurrence en abusant de leur position dominante. Des amendes pourront atteindre 20% de leur chiffre d'affaires mondial, en cas de récidive. La Commissaire européenne détiendra le pouvoir de contrôle et de sanctions sur ces géants numérique et Thierry Breton affirme que l'instance "n'hésitera pas à prendre des mesures fortes". Avec son homologue Margrethe Vestager, le commissaire européen espère favoriser l'émergence de start-ups européennes et améliorer les services offerts aux consommateurs.

La plupart de leurs plateformes et services ciblés

La Commission européenne a désigné 22 de leurs plateformes : les réseaux sociaux TikTok, Instagram, Facebook et LinkedIn, les deux messageries instantanées WhatsApp et Messenger, trois systèmes d'exploitation (Android, iOS, Windows), le moteur de recherche Google ainsi que les navigateurs, Chrome et Safari. Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, App Store et Meta Marketplace sont également ciblés. Youtube est aussi mentionné, ainsi que les services publicitaires de Google, Amazon et Meta.

Ces firmes devront s'y conformer à partir du 6 mars. D'ici là, ces six géants du numérique pourraient intenter des recours en justice. Ces entreprises devront soumettre un rapport détaillant la manière dont ils se sont mis en conformité.