Les opérateurs téléphoniques promettent de mettre fin aux "zones blanches" d'ici 2020

Orange, Bouygues, SFR et Free ont passé un accord avec le gouvernement qui prévoit plus de trois milliards d'euros d'investissement en trois ans. Grâce à un accord entre les quatre opérateurs téléphoniques et le gouvernement, "il n'y aura plus de zones blanches" d'ici trois ans, s'engage le gouvernement. (MAXPPP)