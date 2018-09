Vaisselle jetable : quelles solutions pour remplacer le plastique ?

Pour Christelle Koch, aujourd'hui, c'est le goûter d'anniversaire de son fils. Les amis et confiseries sont présents et l'accessoire indispensable pour elle, c'est la vaisselle jetable. Pourtant, à partir du 1er janvier 2020, cette mère de famille devra changer ses habitudes. La vaisselle jetable entièrement en plastique sera interdite à la vente. Avec cette nouvelle législation, les fabricants doivent s'adapter.

Les ventes de produits biodégradables explosent

Il y a dix ans, l'entreprise First Pack ne faisait que du plastique. Elle a été obligée de lancer sa gamme de vaisselle biodégradable en grande surface. "Aujourd'hui, on peut acheter des couverts en bambou, des assiettes en pulpe de canne à sucre ou encore des gobelets en carton qui permettent de remplacer le plastique", explique Magali Adda, la manager commerciale de l'entreprise. L’objectif est de trouver des solutions pour anticiper les nouvelles législations. Résultat : les ventes explosent. Les produits 100% biodégradables représentent 40% du chiffre d'affaires du fabricant First Pack.

Le JT

Les autres sujets du JT