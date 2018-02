Seine-Maritime : un patient du CHU de Rouen trouve un mulot mort dans son plat

L'animal aurait été ramassé en même temps que les épinards, selon l'industriel.

De quoi couper l'appétit. Un patient du service cardiologie du CHU de Rouen (Seine-Maritime), a eu la désagréable surprise de trouver un rongeur mort dans son plat d'épinards, rapportent, vendredi 23 février, Paris Normandie et 76 actu.

L'affaire a été évoquée en CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et confirmée pat le directeur de l'hôpital. "Le mulot aurait été ramassé par une machine agricole et s’est retrouvé conditionné dans les épinards surgelés. Il ne se trouvait pas dans les cuisines de l’établissement", a déclaré Guillaume Laurent.

Ce dernier a également expliqué avoir contacté immédiatement son fournisseur. De son côté, l’industriel a indiqué que les épinards sont cultivés en plein champs. "Accidentellement, des animaux peuvent être ramassés en même temps que le légume pendant la récolte mécanique", a-t-il avancé. Il a également assuré que de nombreux contrôles sont en place dans l'usine, relaie 76 actu.