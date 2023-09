Uniforme à l'école : Emmanuel Macron se dit favorable à des "expérimentations" et à une "tenue unique"

"Sans avoir un uniforme, on peut dire 'vous mettez en jeans, tshirt et veste'", a fait valoir le chef de l'Etat dans une interview sur la chaîne du Youtuber HugoDécrypte.

Tout le monde habillé pareil à l'école ? Emmanuel Macron s'est dit, lundi 4 septembre, favorable à des "expérimentations" et une "évaluation" du port de l'uniforme à l'école, se prononçant de son côté plutôt pour une "tenue unique", "beaucoup plus acceptable pour les adolescents". "Sans avoir un uniforme, on peut dire 'vous mettez en jeans, tshirt et veste'", a-t-il fait valoir dans une interview sur la chaîne du Youtuber HugoDécrypte. "La question de la tenue unique est à mon avis plus acceptable, peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire", a ajouté le président de la République.

Lors de cette interview, Emmanuel Macron s'est également exprimé sur d'autres sujets concernant l'école. Le chef de l'Etat s'est ainsi dit favorable à ce que les auteurs de cyberharcèlement soient "éloignés" des réseaux sociaux "pendant les six mois qui suivent" une condamnation administrative ou judiciaire, et "douze mois en cas de récidive". Emmanuel Macron a aussi fixé l'objectif de voir tous les collégiens de France planter un arbre, en commençant dès cette année en classe de sixième.

"Une minorité défie la laïcité"

Sur l'interdiction de l'abbaya à l'école, Emmanuel Macron a évoqué les attentats terroristes et l'assassinat de Samuel Paty pour expliquer le contexte. "Nous vivons aussi dans notre société avec une minorité, des gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité", a déclaré le chef de l'Etat. Relancé par le youtuber HugoDécrypte, Emmanuel Macron a déclaré : "Je ne fais aucun parallèle" entre les actes de terrorisme et la tenue portée par des jeunes filles musulmanes. "Je vous dis juste que la question de la laïcité dans notre école est une question profonde".

Enfin, le chef de l'Etat s'est également dit favorable à la création d'un "Pass Rail" à tarif unique dans les régions françaises qui y sont favorables, sur le modèle de celui qui a été mis en place en Allemagne.