Reportage "Il y a à la fois du stress et l'envie de commencer" : les enseignants aussi préparent leur rentrée des classes

Les enseignants tiennent vendredi leur pré-rentrée, dans les 58 000 établissements scolaires de France. Et aussi, sont excités et stressés, pour certains, de reprendre le chemin de l'école.

Quelques jours avant la rentrée des élèves, qui se tient à partir de lundi 2 septembre et s'échelonne en fonction des niveaux, les enseignants font leur pré-rentrée officielle, vendredi 30 août. Il s’agit de tout préparer pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Dans l'école Jean-Baptiste-de-La-Salle, à Athis-Mons, en Essonne, la tradition, le jour de la pré-rentrée, c’est d’abord un petit moment convivial.

Une étape importante pour une équipe qui travaille ensemble tout au long de l’année. Tous les enseignants se retrouvent, racontent leurs vacances, puis commencent rapidement à parler de l’organisation de l’école. "Les récrés, comment on va se les repartir, quand est-ce qu'on va faire nos séances de sport, qui va faire quoi", énumère François Faïsse. Il va accueillir lundi ses nouveaux élèves de CM2 après plusieurs années en maternelle. Il a tout réorganisé dans sa classe.

"Avec le déménagement, le changement de classe, il y avait tellement de choses à faire que ma pré-rentrée était plutôt les deux premières semaines de juillet. Et puis, il a fallu que je me replonge dans les programmes. Il y a à la fois du stress et l'envie de commencer, c'est un mélange particulier."

"Il y a du stress. Même pour moi qui suis enseignant depuis maintenant 12 ans." François Faïsse, enseignant en CM2 à franceinfo

Dans la salle d’à côté, Fiorella Brival prépare sa classe de CP. Et elle a commencé par "ranger, remettre la disposition de la classe, parce qu'il y a un grand ménage qui a été fait". L'enseignante a en fait repris dès la semaine dernière. Le matin, cours de remise à niveau pour certains élèves, et l'après-midi préparation de la rentrée. Il ne reste plus que les petites finitions.

"Par exemple, ce matin, j'ai remis les étiquettes. Je range aussi tout ce qui est atelier au fond de la classe. En termes de didactique, cet été, on a préparé tout ce qui est fichier de lecture, de mathématiques." Fiorella Brival reconnaît qu'elle n'a pas vraiment eu deux mois de vacances. Pour autant, "on a hâte de se remettre dans le bain, et que tout ce qu'on a préparé devienne concret".

Inscrire les élèves de dernière minute

Sans oublier le travail avec sa binôme, puisque Fiorella gère à deux sa classe de CP, dédoublée comme partout en éducation prioritaire. Mais la journée de pré-rentrée, c’est aussi toute une partie administrative. Marie-Pierre Hulin est la directrice de cette grosse école de 300 élèves. Elle doit notamment gérer les effectifs, qui bougent encore. "À la dernière minute, il y a toujours des élèves qui ne viennent pas, d'autres qu'on doit inscrire avant la rentrée. Donc, on doit refaire nos listes, c'est très important."

La directrice est sereine, tout est prêt. Il manque juste une enseignante de CP dédoublé, partie en congé maternité et non remplacée.