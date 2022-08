Rentrée des classes : trois questions sur les assurances scolaires

Comme à chaque rentrée, une attestation prouvant que vous y avez souscrit va vous être demandé par l'établissement de votre enfant. Mais est-elle vraiment obligatoire et nécessaire ? Combien ça coûte en moyenne ? On fait le point.

À quelques jours de la rentrée, de nombreux parents se demandent s'il faut souscrire ou non à une assurance scolaire pour leurs enfants. Une attestation prouvant que vous y avez souscrit est généralement demandée, de l'école primaire jusqu'à l'université. Mais est-elle vraiment obligatoire et nécessaire ? Comment savoir si on n'en bénéficie pas déjà ? Combien ça coûte en moyenne ? franceinfo fait le point.

Est-ce obligatoire ?

Non. L'assurance scolaire n'est pas exigée pour les activités scolaires dites obligatoires à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, par exemple pour aller à la piscine ou au gymnase. En revanche, elle sera exigée pour toutes les activités facultatives organisées par l'école : la visite d'un musée, un séjour linguistique ou encore pour les classes découvertes. Et pour cause : l'assurance scolaire protège l'enfant des dommages causés et subis à l'école, au collège ou au lycée.

Par ailleurs, l'assurance scolaire est nécessaire pour aller à la cantine ou à l'étude après les cours. À noter que certaines assurances "multirisques habitation" ont déjà l'option "assurance scolaire" : dans ce cas, pas besoin d'un prendre une autre. Il suffit de demander une attestation à son assureur.

>> "Un état de stress permanent" : des jeunes racontent comment leurs années lycée ont été chamboulées par la crise du Covid-19

Qu'est-ce qu'elle couvre ?

Premièrement, l'assurance scolaire couvre tous les dommages causés à autrui par votre enfant grâce à la "garantie responsabilité civile". Par exemple, s'il casse les lunettes ou la dent d'un camarade. Ensuite, "la garantie individuelle accident" gère les dommages corporels subis par votre enfant, y compris s'il se blesse lui-même.

Il est possible que votre "assurance habitation" prenne déjà en charge la "garantie responsabilité civile", soit celle qui couvre les dommages causés par votre enfant mais pas ceux qu'il pourrait subir. Dans ce cas, il vaut mieux prendre une assurance scolaire en plus. Depuis quelques années, de nouveaux risques sont pris en compte dans les termes des assurances : le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement sont désormais dans les termes des assureurs spécialistes. Cette garantie permet ainsi une participation aux frais de consultations chez un psychiatre ou un psychologue.

Combien ça coûte ?

Les prix varient entre 8 et 40 euros selon les assureurs et ce qu'ils offrent. Certains, pour se démarquer, proposent par exemple l'option "remboursement dès le premier euro du cartable en cas de vol", alors qu'en général il y a une franchise de 75 à 100 euros avec l'assurance multirisque habitation.

D'autres peuvent prendre en charge des dommages sur les instruments de musique ou sur le vélo.