Frédérique Vidal annonce une revalorisation de 46 millions d'euros pour les étudiants boursiers

Cette déclaration intervient quelques jours après la publication de deux enquêtes sur l'augmentation du coût de la vie étudiante.

Faire de la vie étudiante l'une des priorités du Ministère. La Ministre en charge de l'Education supérieure, Frédérique Vidal, a déclaré mardi 20 août sur RTL que pour la rentrée 2019, les bourses sur critères sociaux seront revalorisées de 46 millions d'euros supplémentaires. "Le volume global qui est consacré à l'aide aux étudiants, c'est 5,7 milliards sur le budget du ministère", a-t-elle précisé.

La semaine dernière, un rapport de l'Unef estimait à 2,83% la hausse du coût de la vie étudiante pour la rentrée à venir. "Concrètement, nous avons davantage de salariat étudiant, donc plus d'échecs à l'université, sans compter un recours aux soins qui diminue", déplorait sur franceinfo Mélanie Luce, présidente du syndicat, qui pointe les "loyers records dans certaines villes" et les "différences entre les étudiants et les étudiantes". Entre les rentrées 2017 et 2018 déjà, l'Unef avait rapporté que le coût de la vie étudiante augmentait de 1,31%.