Sommeil : nos conseils pour reprendre le travail en douceur

L'heure de la rentrée approche pour les petits et les grands. Une période qui peut être abordée avec appréhension. Sur le plateau du 13 Heures, la journaliste Jihane Benzina apporte des conseils pour reprendre en douceur et retrouver un rythme de sommeil régulier.

"Même si on a envie de profiter des vacances jusqu'au dernier moment, rentrer le plus tard n'est pas forcément la meilleure idée." Sur le plateau du 13 Heures vendredi 27 août, la journaliste Jihane Benzina apporte des conseils pour reprendre le travail en douceur à la rentrée. "L'idéal, c'est de revenir un ou deux jours avant pour reprendre vos habitudes."

Un point crucial : le sommeil

"Il vous faudra progressivement retrouver le sommeil", poursuit la journaliste. Pour les enfants, "l'idéal, c'est de les coucher de bonne heure dès maintenant. À chaque âge, son sommeil minimum. Pour les 1-2 ans il faut 11 à 14 heures de sommeil. Pour les 3-5 ans, 10 à 13 heures. Pour les 6-13 ans, 9 à 11 heures et pour les ados, 8 à 10 heures de sommeil." Pour y arriver, Jihane Benzina propose d'avancer de quelques minutes chaque jour l'heure du coucher et de retrouver des horaires de repas réguliers. "Et on le rappelle, pas d'écran le soir avant de se coucher".