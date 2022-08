Une rentrée scolaire laborieuse. Alors que les élèves doivent faire leur retour en classe jeudi 1er septembre, le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, a reconnu, vendredi 26 août, "un contexte de tension inédite pour le recrutement des professeurs". Pour faire face à cette pénurie d'enseignants, l'Education nationale a dû embaucher quelque 3 000 contractuels, formés en quelques jours. Des effectifs supplémentaires qui viennent s'ajouter aux dizaines de milliers de professeurs non-titulaires qui exercent ces dernières années en France.

Formation, intégration, suivi... Le recours, de plus en plus important, aux contractuels de l'Education nationale soulève de nombreuses interrogations. Vous êtes enseignant contractuel depuis une ou plusieurs années ? Vous avez rencontré des difficultés liées à ce statut ? Vous souhaitez nous raconter vos conditions de formation et de travail ? Votre témoignage nous intéresse.

