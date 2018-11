DIRECT. Au moins deux blessés légers après l'effondrement de deux immeubles à Marseille, un troisième menace de tomber

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MARSEILLE

: Au total, 85 marins-pompiers de Marseille sont déployés dans le centre-vile, après l'effondrement de deux immeubles ce matin. Ils ont notamment recours à une équipe cynophile et à des drones pour rechercher d'éventuelles victimes.

: Des témoins racontent à l'AFP l'effondrement des immeubles ce matin. "J'habite juste à côté, je regardais la télé quand j'ai entendu un grand bruit, mais pas d'explosion, puis un nuage de fumée", décrit Antonio Dias. Sofia Benameur, elle aussi, a entendu un bruit "qui faisait 'badaboum, badaboum' comme des pierres, et d'un coup il y a eu plein de fumée chez moi, j'ai dû sortir en courant".

: Les pompiers de Marseille annoncent qu'ils déploient des drones afin d'inspecter les décombres des immeubles effondrés.

: "Ça s'est effondré d'un coup. Les gens pleurent et sont choqués, on aurait pu mourir. On a vu un grand nuage de fumée, on a cru que c'était un incendie. Je suis très en colère. J'ai alerté la mairie de secteur il y a deux mois que ça allait s'effondrer, rien n'a été fait."



France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur a pu joindre cette témoin de l'effondrement d'immeubles ce matin à Marseille.

: Il y a deux blessés légers, d'après un premier bilan. Il s'agit de deux personnes qui se trouvaient dans la rue, à proximité des immeubles lorsqu'ils se sont effondrés.

: Un troisième immeuble a été évacué par précaution par les marins-pompiers. Il est voisin des deux constructions qui se sont effondrées ce matin dans le centre-ville de Marseille.

: D'après les photos, ce sont bien deux immeubles qui se sont effondrés dans le centre de Marseille, les 63 et 65 rue d'Aubagne. Une partie du 67 rue d'Aubagne a également été emportée. Voici leur état, avant l'effondrement.







: La maire d'arrondissement, Sabine Bernasconi, indique sur BFMTV que les immeubles qui se sont effondrés à Marseille étaient en très mauvais état et faisaient l'objet d'un arrêté de péril.

: Les marins-pompiers de Marseille ont entrepris de fouiller les décombres à la recherche d'éventuelles victimes. Sur place, 18 véhicules, 40 marins-pompiers et des chiens de recherche sont mobilisés.

: Les marins-pompiers de Marseille nous confirment par téléphone l'effondrement de deux immeubles jumelés de trois étages dans le centre-ville de Marseille ce matin vers 9 heures. Ils ignorent pour l'heure si les bâtiments étaient habités et s'il y a des victimes.

: La préfecture de région indique n'avoir aucune information à ce stade sur d'éventuelles victimes.

: Selon nos confrères de France Bleu Provence, ce serait en réalité deux immeubles qui se sont effondrés ce matin dans le centre de Marseille.

: La police nationale des Bouches-du-Rhône confirme cet effondrement d'immeuble à Marseille.

: Bonjour , selon un journaliste sur place, un immeuble s'est effondré rue d'Aubagne, dans le centre-ville de Marseille. Les marins-pompiers sont à pied d'œuvre. Nous vous en dirons plus, dès que nous aurons des informations.