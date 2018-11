Deux immeubles s'effondrent à Marseille, des recherches en cours pour retrouver d'éventuelles victimes

On ne sait pas si les immeubles étaient habités au moment de l'effondrement. Selon un journaliste de l'AFP sur place, il y a au moins deux blessés légers.

Deux immeubles jummelés se sont effondrés, lundi 5 novembre, à Marseille. Ils se trouvaient au 63 et 65 rue d'Aubagne, dans le 1er arrondissement de la ville. Deux passants ont été légèrement blessés, et transportés à l'hôpital, ont indiqué les marins pompiers de Marseille à franceinfo. On ne sait pas, en revanche, si les bâtiments étaient occupés quand ils se sont effondrés, et les opérations se poursuivent pour retrouver d'autres éventuelles victimes.

Un autre immeuble voisin "menace de s'effondrer", affirment également à franceinfo les marins pompiers, qui ont "évacué les immeubles alentour".

Les marins pompiers ont été informés de l'effondrement des deux bâtiments à 9h du matin lundi. A 10h, 18 véhicules de secours et 40 marins pompiers se trouvaient sur les lieux, dont une équipe accompagnée de chiens de recherche, habitués à intervenir sur les avalanches et les risques naturels.

Sur Twitter, la police nationale invite les Marseillais à éviter le secteur pour ne pas gêner les opérations de secours.

#Marseille Immeuble effondré

Coordination des secours Marins-pompiers et Police

Secteur saturé.

Cours Lieutaud fermé à circulation.

Évitez le secteur.

PRIORITÉ SECOURS pic.twitter.com/POrwGjCdWW — Police nationale 13 (@PoliceNat13) 5 novembre 2018

Des bâtiments qui ne devaient plus être occupés

Hauts de 3 étages, ces deux immeubles comptaient 12 logements au total. Selon la maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille, Sabine Bernasconi, jointe par franceinfo, ils "étaient frappés d'un arrêté de péril" depuis deux semaines, et n'auraient dont pas dû être occupé au moment des faits. Ce qui n'exclut pas que des squatteurs aient pu être présents.

"Ça s'est effondré d'un coup. Les gens pleurent et sont choqués, on aurait pu mourir", explique à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur une riveraine qui habite à 100m de l'immeuble effondré. "C'est tombé jusque de l'autre côté du trottoir. Je passe là tous les jours". Elle explique avoir "alerté la mairie de secteur il y a deux mois que ça allait s'effondrer" et estime que "rien n'a été fait".