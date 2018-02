Bouches-du-Rhône : les patrons lancent le casting "The Choice" pour coacher 100 jeunes entrepreneurs

L'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13) lance lundi l'opération "The Choice", un casting ouvert aux jeunes qui désirent lancer leur entreprise. Cent jeunes sélectionnés seront coachés par 100 patrons.

Comme dans The Voice, l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13) lance son casting, réel et sérieux, "The Choice", ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans, sans formation supérieure, qui désirent lancer leur entreprise. Objectif : accompagner 100 jeunes dans leur projet par 100 patrons, qui deviennent leur coach.

A Marseille, le reportage d'Olivier Martocq. --'-- --'--

Mattéo aurait certainement aimé bénéficier de ce dispositif quand il s'est lancé avec trois copains il y a 15 ans. "Comme on n’était pas issu de milieux ou de parents entrepreneurs, explique-t-il, c’était quelque chose qui était complètement inconnu et neuf pour nous". Aujourd'hui, son parcours a de quoi faire rêver les enfants des quartiers nord de Marseille. Mattéo dirige en effet plusieurs sociétés dans l’industrie et la production musicale et gère notamment la carrière de Soprano.

Pourtant, le démarrage n'a pas été évident. "On est un peu tout seul à se battre avec les règles comptables, la facturation, le business, les banquiers forcément, on a beaucoup manqué de réseaux, se souvient Mattéo. Et ça je pense que c’est un des principaux problèmes aujourd’hui dans l’entreprenariat en France. Il y a pas mal de gens qui ont de bonnes idées mais c’est tellement compliqué au début de pouvoir s’en sortir."

Les entrepreneurs vont leur donner les choses les plus précieuses qu’ils ont : leur expérience, leur réseau et leur temps.Johan Bencivenga, président de l'UPE 13à franceinfo

C’est ce constat qui a amené Johan Bencivenga, le président de l’Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13), à lancer l'opération "The Choice". "On sait très bien qu’il y a beaucoup d’énergie, beaucoup d’innovation dans un quartier difficile, explique-t-il. On va essayer de mettre ces talents en connexion avec les gens qui savent comment faire pour monter des entreprises. Et donc, on va les former pour ça."

Le casting dure jusqu'au 12 mars 2018. Pour se porter candidat, c'est très simple, il suffit d'enregistrer sur son smartphone une courte vidéo pour présenter son projet et convaincre que son idée a de l'avenir. La vidéo doit ensuite être envoyée sur le site de The Choice.