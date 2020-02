Médicaments vendus sur internet : les pharmaciens protestent

Et si demain, vous pouviez acheter vos médicaments sur n'importe quel site internet marchand ? En France, depuis 2012, seuls les médicaments sans ordonnance peuvent être commercialisés à distance, à une condition : l'officine elle-même doit gérer le site internet, et les médicaments doivent être stockés dans le magasin. Si le projet de loi est adopté, plusieurs pharmacies pourraient se regrouper pour créer un site internet et stocker les médicaments sur un site distant.

Les pharmaciens sont en colère

Selon le représentant des pharmaciens, c'est la porte ouverte à une marchandisation des produits de santé. "Une plateforme à l'extérieur des pharmacies, sécurisée par un pharmacien d'officine situé à 15 kilomètres, on sait que dans six mois, un contentieux européen fera que cela ne sera plus réservé aux pharmaciens d'officine. C'est une fausse protection. On banalise le médicament en en faisant un objet de e-commerce", précise Gilles Bonnefond, président de l'union de syndicats de pharmaciens d'officine.

