Covid-19 : le nombre de décès ne cesse d’augmenter en Polynésie française

En Polynésie française, malgré le confinement, la situation sanitaire est catastrophique et le nombre de morts du Covid-19 ne cesse d’augmenter.

Les décès dus au Covid-19 ne cessent d’augmenter en Polynésie française. La situation est particulièrement préoccupante dans l’archipel. "Normalement, c’est un ou deux enterrements par jour, maintenant c’est cinq ou six. Aujourd’hui, on en est à neuf", explique Léon Tauru, chauffeur de pompes funèbres. Dans les entreprises concernées, le téléphone sonne en permanence pour des personnes décédées à l’hôpital ou à domicile. Les inhumations se font en 48 heures. Il y a quatre fois plus de défunts en deux semaines.

Un confinement qui ne porte pas encore ses fruits

Une entreprise a même acheté un container pour stocker les corps, les familles n’étant pas toujours préparées, tout comme les communes. "Le confinement effectif depuis le lundi 23 août n’a pas encore produit les résultats escomptés. Le week-end dernier a été le plus meurtrier depuis début août, 54 décès en 72 heures. Il y a 20 décès par jour. Un afflux de décès auquel les services funéraires n’arrivent plus à faire face", détaille Aiata Tarahu, de Polynésie la 1ere, à Papeete (Tahiti).