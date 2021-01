Tarn : nouvelles recherches en cours au domicile de Delphine Jubillar

Cette infirmière de 33 ans est portée disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre. Le tribunal de Toulouse a ouvert une information judiciaire pour enlèvement, détention ou séquestration pendant plus de sept jours.

Les gendarmes mènent mardi 5 janvier après-midi de nouvelles recherches au domicile de Delphine Jubillar, à Cagnac-les-Mines, près d'Albi dans le Tarn, a appris franceinfo de source proche, confirmant une information de BFMTV. Cette infirmière de 33 ans est portée disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre.

Deux juges d'instruction désignés

Des spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale mais aussi de la cellule d'identification criminelle sont sur place, précisent des sources proches. "Une dizaine de gendarmes au moins sont sur place depuis 14h", indique la journaliste de France Bleu Occitanie présente à Cagnac-les-Mines, où un large périmètre de sécurité a été installé.

Le 24 décembre, une perquisition avait déjà eu lieu dans la maison occupée par Delphine Jubillar, son compagnon et de leurs deux enfants. "Aucune découverte n’a été faite, rien de significatif", avait alors indiqué le parquet. Le tribunal de Toulouse a ouvert une information judiciaire pour enlèvement, détention ou séquestration pendant plus de sept jours pour tenter de démêler cette affaire complexe et étudier une éventuelle origine criminelle. Deux juges d’instruction ont été désignés.