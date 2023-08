Hérault : près de 40 km de câbles ADSL cuivrés dérobés, 4 000 foyers du département sans internet ni téléphone

Le préjudice s'élève à plus d'1,5 million d'euros, rapporte France Bleu Hérault. Ces vols de câbles durent depuis plusieurs mois dans l'Hérault et certains départements limitrophes.

Environ 40 km de câbles ADSL ont été volés dans l'Hérault et plus de 4 000 foyers se retrouvent sans internet ni téléphone, révèle France Bleu Hérault mardi 1er août. Ces vols de câbles cuivrés ADSL durent depuis plusieurs mois maintenant et se sont accélérés en juin dernier. C'est principalement le département de l'Hérault qui est concerné mais pas seulement.

À cause de ces vols, de nombreuses communes rurales se retrouvent désormais sans internet ni téléphone fixe. Par exemple, à Gabian, au nord de Béziers, un foyer sur cinq est concerné depuis le 13 juillet. À la Poste, plus aucune transaction bancaire n'est possible. Seuls les commerces raccordés à la fibre sont épargnés.

Une cellule de crise ouverte

Le préjudice de ce vol à grande échelle s'élève, rien qu'en matériaux, à plus d'1,5 million d'euros, d'après les informations de France Bleu. Il s'agit de câbles de cuivre de 4 à 10 cm d'épaisseur, aériens et enterrés. À noter qu'une tonne de cuivre coûte plus de 8 000 euros en fonction des périodes.

Une cellule de crise est activée chez Orange, qui assure que toutes ses équipes sont mobilisées pour rétablir les lignes au plus vite. Une enquête est également ouverte auprès de la gendarmerie et de la police pour retrouver les auteurs de ces vols.