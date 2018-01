Alerte enlèvement : le profil du père du nourrisson disparu

Un nourrisson fait l'objet d'une alerte enlèvement depuis la matinée du samedi 6 janvier. Gravement malade et âgé de deux mois, il a été enlevé par son père alors qu'il était soigné dans un hôpital de Toulouse (Haute-Garonne). Le père est grand, mince, brun et porteur d'une barbe fournie, il pourrait se déplacer à bord d'une 307 blanche. Le bébé, lui, portait un ensemble de laine bleu.

Une situation incompréhensible

Sur place, la journaliste Hélène Vergne revient sur le profil de l'auteur présumé de l'enlèvement : "On sait que le couple était séparé. Mais s'entendait bien. Le père de famille, sans emploi, venait tous les jours voir son bébé à l'hôpital. L'enlèvement est donc totalement incompréhensible à ce stade de l'enquête puisque le père était présent auprès de son petit garçon, hospitalisé depuis sa naissance. Les recherches sont vaines pour le moment et ont été étendues à d'autres départements. Il y a urgence, le bébé est en danger s'il ne reçoit pas de soins dans les plus brefs délais."

