Ce que l'on sait de la prise d'otages dans un bureau de tabac de Blagnac

Un homme a pris quatre personnes en otage, mardi 7 mai, dans un bureau de tabac de la ville.

Prise d'otages à Blagnac (Haute-Garonne). Un homme a retenu en otages, mardi 7 mai, pendant plusieurs heures quatre femmes dans un bureau de tabac de cette ville proche de Toulouse, avant de les libérer dans la soirée. A 23h, il était toujours retranché dans le commerce.

Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de cette affaire.

Un tir en l'air

Selon France 3 Occitanie, l'homme est arrivé dans le commerce, casqué, muni d'une caméra go-pro et d'une arme de poing. Après avoir pris les employées et la patronne en otages, il a réclamé la présence d'un négociateur de la police. Vers 17h30, il a tiré en l'air pour que les policiers s'éloignent du bureau de tabac. En début de soirée, l'unité centrale du Raid et celles de Toulouse et Bordeaux restaient déployées sur les lieux.

Des otages "saines et sauves"

La prise d'otages a duré près de cinq heures. Selon France 3 Occitanie, les quatre femmes étaient la gérante de l'établissement et trois employées. L'une d'elle a été libérée vers 19h30, les trois autres ont été relâchées vers 21 heures. "Les femmes ont été libérées, saines et sauves, en bonne santé, après de longues heures de négociation", s'est félicité le préfet de Haute-Garonne, Etienne Guyot, avant de se réjouir d'un "résultat heureux".

Un casier judiciaire et une allusion aux "gilets jaunes"

Le preneur d'otages, âgé de "presque 18 ans" selon le procureur de Toulouse Dominique Alzeari, "était défavorablement connu pour des affaires de violences, sur les forces de l'ordre notamment, de vol, mais aussi pour sa participation en décembre à une manifestation de 'gilets jaunes', où il avait été interpellé". "Ce n'était pas non plus quelqu'un de classé comme dangereux", a précisé Dominique Alzeari.

Il a laissé à son domicile "un courrier, où il semble assez dépressif, ou en tout cas préoccupé par son état de santé, et il fait une allusion au mouvement des 'gilets jaunes' mais en assurant que l'acte qu'il voulait commettre n'irait pas au-delà de cette démarche finalement un peu spectaculaire", selon le procureur. La piste terroriste avait rapidement été écartée par les enquêteurs.