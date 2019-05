Blagnac : l'un des otages retenus dans un bureau de tabac a été libéré

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BLAGNAC

: Selon les informations de France Bleu Occitanie, le preneur d'otages est un jeune habitant de Blagnac de 17 ans qui retient quatre femmes en otage. Il est bien connu des services de police pour des faits de droit commun. Le jeune homme est rentré vers 16h20 dans l'établissement pour un braquage, mais la situation a dégénéré.

: Une des personnes prises en otage à Blagnac a été libérée, a appris France 2 auprès du ministère de l'Intérieur et de la police.





: Voici les principaux titres :



• Plusieurs personnes sont retenues en otage dans un bureau de tabac de Blagnac (Haute-Garonne). Le secteur est bouclé et le Raid est sur place.



L'ex-PDG de France Télécom Didier Lombard, jugé à Paris pour "harcèlement moral" dix ans après la vague de suicides dans l'entreprise, a rejeté toute responsabilité dans cette crise, qu'il a qualifiée de "crise médiatique".



• Les syndicats de fonctionnaires appellent les 5,5 millions d'agents publics à une journée d'action et de grève jeudi pour s'opposer au projet de loi de réforme de la fonction publique.





• Le Premier ministre, Edouard Philippe, affirme que le "pouvoir d'achat moyen" par habitant va progresser de 2% cette année. "C'est un gain moyen de 850 euros sur l'année par ménage", a-t-il dit.



• Le chef de l'Etat a énuméré, hier, une série d’actions pour protéger la biodiversité. A-t-il recyclé ses annonces en matière d'environnement ? Nous épluchons ses annonces dans cet article.

: Le preneur d'otages de Blagnac n'a pas exprimé de revendication pour le moment, précise la préfecture de Haute-Garonne dans un communiqué. Le préfet de la région Occitanie et de Haute-Garonne est sur place.

: La prise d'otages se poursuit dans un bureau de tabac de Blagnac (Haute-Garonne). Le preneur d'otages est mineur, a appris France 3 de source policière.



YAEL BENAMOU / FRANCE 3

: La situation est toujours confuse à Blagnac (Haute-Garonne). "On nous a demandé d’évacuer et de reculer car la BRI [brigade de recherche et d'intervention] arrivait sur place", raconte à France Bleu Occitanie un témoin qui travaille dans une agence de voyage voisine du bureau de tabac. "Le brigand a baissé les stores quand il a vu tout autour les forces de police."

: Un centre opérationnel départemental a été ouvert afin de coordonner les actions des différents acteurs sur le terrain, ajoute la préfecture de Haute-Garonne.

: La prise d'otages se poursuit dans un bureau de tabac de Blagnac (Haute-Garonne). Une équipe de l'unité centrale du Raid a décollé de sa base de Bièvres, dans l'Essonne, selon une source policière à France 3.

: Il est 18 heures, voici les principaux titres :



• Plusieurs personnes sont retenues en otage dans un bureau de tabac de Blagnac (Haute-Garonne). Le secteur est bouclé, le Raid est sur place et négocie avec le forcené.



• Le Premier ministre, Edouard Philippe, affirme que le "pouvoir d'achat moyen" par habitant va progresser de 2% cette année. "C'est un gain moyen de 850 euros sur l'année par ménage", a-t-il dit.



• Le chef de l'Etat a énuméré, hier, une série d’actions pour protéger la biodiversité. A-t-il recyclé ses annonces en matière d'environnement ? Nous épluchons ses annonces dans cet article.



• Le constructeur automobile va payer une amende de 535 millions d'euros en Allemagne pour l'affaire du dieselgate.

: Au total, le preneur d'otage retient six personnes, selon France 3 Occitanie : cinq clients et le patron.

: Selon France 3, un négociateur est arrivé sur place.

: La police de Haute-Garonne indique sur Twitter qu'une opération de police est en cours à Blagnac. "Merci de bien vouloir éviter le secteur et respecter le périmètre de sécurité", souligne-t-elle.

: "Le preneur d'otages serait armé. Il menacerait de tirer sur les forces de l'ordre. L'homme réclame un négociateur et menace d'abattre un otage si le périmètre de sécurité n'est pas reculé", précise France 3.

: Le périmètre est en train d'être sécurisé, d'après des sources policières. L'antenne toulousaine du Raid, l'unité d'élite de la police nationale, est sur place.

: Plusieurs personnes sont prises en otage dans un bureau de tabac à Blagnac, près de Toulouse (Haute-Garonne), selon les informations de France 3.