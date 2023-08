Nîmes : les annonces de Gérald Darmanin sont "une réponse sécuritaire tout à fait attendue" mais "pas suffisante", estime le député du Gard Philippe Berta

Le ministre de l'Intérieur a notamment annoncé l'envoi à Nîmes d'une unité de CRS, ainsi que de quinze officiers de police judiciaire, après les meurtres d'un enfant de 10 ans et d'un jeune homme de 18 ans cette semaine.

Les annonces de Gérald Darmanin après les meurtres d'un enfant de 10 ans et d'un jeune homme de 18 ans à Nîmes sont "une réponse sécuritaire tout à fait attendue" mais "pas suffisante", estime, sur franceinfo samedi 26 août, Philippe Berta, député MoDem du Gard. Le ministre de l'Intérieur a notamment annoncé l'envoi sur place d'une unité de CRS, mais aussi de quinze officiers de police judiciaire ainsi que la création d'un GIR, un groupe interministériel de recherche de la police et de la gendarmerie permettant d'enquêter sur le blanchiment de l'argent de la drogue sur place.

"Il est intéressant de s'attaquer cette fois-ci à l'écoulement de l'argent, parce qu'il faut attaquer le problème de la drogue, de l'amont, de l'aval", explique Philippe Berta. "On a pu remarquer que dans ces dernières années, on a eu une explosion du nombre d'épiceries de nuit, de supérettes en tous genres, dans lesquelles on ne voit jamais de clients, donc on peut quand même supputer, sans être devin, que derrière on a un système, on appelle ça la grande lessiveuse", ajoute l'élu.

Le député demande surtout "une politique de moyen et long terme qui doit être très forte, avec des décisions très fortes", notamment via l'éducation et la réhabilitation des quartiers prioritaires. Il trouve que la France "a failli, à bien des égards, depuis des décennies, sur [sa] capacité d'intégration, [sa] capacité de formation, [sa] capacité d'éducation". "On a perdu le fil avec ces populations, on les a laissées se replier sur elles-mêmes", affirme-t-il.