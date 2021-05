Double homicide dans les Cévennes : "la cicatrice ne se refermera pas" dans les communes voisines du village des Plantiers

"La cicatrice ne se refermera pas", a réagi vendredi sur France Bleu Gard Lozère Régis Bourelly, maire de la commune de Saint-Andre-de-Valborgne, après que l'homme suspecté du double-meurtre dans une scierie des Plantiers mardi a été interpellé.

À Saint-André-de-Valborgne, commune limitrophe des Plantiers, "le deuil va se faire", lâche Régis Bourelly. L'arrestation du suspect est vécue comme "un soulagement". Face aux forces de l'ordre, Valentin Marcone, a simplement dit "excusez-moi, je me rends". Mais le maire de Saint-André-de-Valborgne entend penser avant tout aux deux victimes. "Il peut dire ce qu'il veut. On va l'écouter. Mais il y a deux personnes qui ont perdu la vie, et des familles endeuillées pour la vie." Régis Bourelly ajoute qu'"il ne faut pas oublier que ce monsieur a tué deux personnes de sang-froid. Et ça je ne l'admets pas. Il a arraché la vie à deux personnes".

"Comprendre le geste"

Au village de Saumane, où habitait l'employé de la scierie qui a été tué aux côtés de son patron, Laurette Angéli, la maire, veut "comprendre le geste" du tireur. "Quelqu'un qui a une femme et un enfant en bas âge, je ne comprends pas bien ce qui a pu provoquer ça chez lui", s'interroge la maire sur France Bleu Gard Lozère.

Après le soulagement, Laurette Angéli veut aborder le deuil de sa commune : "Nous, on va enterrer Martial, qui est un habitant de Saumane. On va essayer d'être proche de sa femme. Il n'y aura aucun journaliste à l'enterrement", à la demande de l'épouse de la victime.