DIRECT. Double meurtre dans les Cévennes : le suspect, retrouvé affaibli, a été placé en garde en vue pour "assassinats"

Ce qu'il faut savoir

La fin de quatre jours de traque. Valentin Marcone, l'homme de 29 ans soupçonné d'avoir tué son patron et un de ses collègues dans la scierie où il était employé, dans le village des Plantiers (Gard), s'est rendu vendredi 15 mai, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur Twitter. Le suspect a été interpellé sans heurts et il n'y a pas eu de blessé, selon les informations de franceinfo. Il a été placé en garde à vue pour "assassinats", a plus tard annoncé le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel, lors d'une conférence de presse. Suivez notre direct.

Le fugitif retrouvé à 5 km de la scierie. Selon les informations de franceinfo, Valentin Marcone s'est rendu sans opposer de résistance vers 19h25 vendredi, alors que les gendarmes avaient découvert sa cache, près de l'église de Saint-Marcel de Fontfouillouse. Ce lieu, accessible seulement par des chemins de randonnées, se situe à 5 kilomètres de la scierie dans laquelle le drame s'est déroulé mardi. Il était en tenue de camouflage lors de son interpellation.

Un important dispositif de recherches. Pas moins de 350 gendarmes, aidés de chiens, d'hélicoptères et de drones, ont été mobilisés pour retrouver le fugitif. Jeudi, la gendarmerie du Gard a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux, et des mégaphones ont diffusé le message de son père qui l'implorait de se rendre.

L'auteur présumé d'un double meurtre. Mardi, à la suite d'une simple remarque de son patron, à qui il n'aurait pas dit bonjour, Valentin Marcone aurait sorti un pistolet et tiré, l'abattant lui, puis un de ses collègues de plusieurs balles dans la tête, avant de prendre la fuite dans la forêt cévenole. Il était alors armé d'un pistolet et d'un fusil de précision capable d'atteindre une cible à plusieurs mètres.