Cévennes : le récit de la traque de Valentin Marcone

C. Gillard, J. Vitaline, A. Domy, F. Mazou, H. Smague, O. Pergament

Valentin Marcone, recherché par les enquêteurs depuis quatre jours pour l’assassinat de son patron et d’un collègue, s’est rendu, vendredi 14 mai. France 3 fait le récit de sa traque et de sa reddition.

Les habitants peuvent de nouveau souffler dans le village des Plantiers (Gard), dans les Cévennes. Après quatre jours de traque, Valentin Marcone s’est finalement rendu à une patrouille de militaires, vendredi 14 mai. Ce père de famille de 29 ans est soupçonné d'avoir assassiné son patron et un collègue, mardi 11 mai. Depuis, il était en fuite. "L’individu est sorti de là, il a dit 'je me rends, je me rends', deux fois. La patrouille l’a interpellé. J’ai trouvé un homme affaibli, affamé. Il était dans l’émotion, il pleurait", a relaté le major Thierry, commandant à la communauté de bridage de Saint-Jean-du-Gard (Gard).





Encore beaucoup de questions



L’étau s’est progressivement resserré à mesure que les enquêteurs ont ratissé le secteur. "La stratégie qui consistait à établir un bouclage strict et hermétique autour de cette zone a été payante", a détaillé le colonel Bertrand Michel, commandant de la section de recherches de Nîmes. Julie Vitaline était en direct dans le 19/20 de France 3 pour revenir sur les derniers éléments de l’enquête. "Ce n’était que le début des auditions pour Valentin Marcone. Sa garde à vue a été prolongée, pendant laquelle il a refusé d’être assisté par un avocat, mais il a commencé à parler aux enquêteurs. Il sera déferré demain devant le juge d’instruction", a expliqué la journaliste. Les fouilles continuent dans la zone et de nombreuses interrogations demeurent.