Accident mortel en Ariège : un conducteur mis en examen pour homicide involontaire

Le choc frontal, survenu sur la RN120 à Savignac-les-Ormeaux le 19 août dernier, a fait six morts, dont deux enfants.

Une semaine après l'accident de la route qui a fait six morts, le 19 août dernier sur la RN120 à Savignac-les-Ormeaux, près d'Ax-les-Thermes en Ariège, un homme a été mis en examen pour homicide involontaire, rapporte ce samedi France Bleu Occitanie.

Ni drogue, ni alcool détectés

Cet Espagnol de 24 ans est un des quatre rescapés du choc frontal. Il conduisait un van qui a percuté la voiture d'une famille venue des Deux-Sèvres et dont tous les occupants sont décédés. Blessé pendant l'accident, le conducteur du van est sorti de l'hôpital mercredi. Il est aujourd'hui mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Aucune trace d'alcool ni de stupéfiant n'a été détectée chez cet homme. À bord du van qu'il conduisait, deux personnes sont mortes et quatre autres, dont le conducteur, ont été blessées.

La plupart d'entre elles ont pu être entendues mais les circonstances de l'accident ne sont pas encore définies et l'enquête se poursuit, précise France Bleu Occitanie. Dans la voiture, un couple de quinquagénaires, leur fille de 14 ans et leur garçon de 11 ans sont tous morts.