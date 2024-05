Nouvelle-Calédonie : l'interdiction de TikTok est "levée" dans l'archipel, annonce le Haut-Commissariat de la République

L'interdiction du réseau social TikTok en Nouvelle-Calédonie a été "levée", ont annoncé les autorités de l'archipel français du Pacifique sud, mercredi 29 mai, après une mesure inédite prise le 15 mai pour limiter notamment les contacts entre émeutiers. Cette décision a été prise "pour faire suite à la fin des mesures d'état d'urgence sur le territoire" décidée par l'Elysée, affirme le Haut-Commissariat de la République dans un communiqué.

Le gouvernement avait considéré le réseau social comme un des vecteurs de communication préférés entre les groupes qui commettaient des violences la nuit. Cette mesure d'interdiction était également intervenue sur fond de craintes d'ingérences et de désinformation sur les réseaux sociaux venant de pays étrangers qui chercheraient à attiser les tensions, selon des sources gouvernementales et de sécurité, évoquant la Chine ou l'Azerbaïdjan.

La Ligue des droits de l'Homme, la Quadrature du Net et trois habitants de Nouvelle-Calédonie avaient déposé un recours en référé-liberté le 17 mai, estimant que ce blocage portait une atteinte grave aux libertés de communication et d'information. Mais le Conseil d'Etat, dans sa décision, avait tenu compte du "caractère limité et temporaire de la mesure" de blocage, ainsi que de "l'intérêt public qui s'attache au rétablissement de la sécurité". Il notait également que "les autres réseaux sociaux et médias restent accessibles".

Les forces de l'ordre toujours à l'œuvre

Les interdiction de rassemblements, de vente et de transport d’armes et de vente d’alcool "sont maintenus sur l’ensemble du territoire", précise la même source, de même que le couvre-feu de 18 heures à 6 heures. Les émeutes et les violences ont fait sept morts, dont deux gendarmes. Au total, 136 policiers et gendarmes ont été blessés et "près de 535 individus ont été interpellés".

Les policiers et les gendarmes continuent de sécuriser les communes de Païta, Dumbéa et du Mont-Dore. Par ailleurs, 80 véhicules sont mobilisés tous les jours pour dégager les voies et 141 carcasses ont "pu être retirées ces dernières 24 heures dans le secteur du pont des Erudits". Les efforts se concentrent notamment sur l'axe principal menant à l'aéroport international de Nouméa - La Tontouta.

Hier, poursuit encore le Haut-Commissariat de la République, 85 tonnes de marchandises sont arrivées à l’aéroport de Nouméa – La Tontouta. Au total, 650 conteneurs ont été acheminés au total depuis le début des opérations au port autonome, dont 66 ayant pu être livrés ces dernières 24 heures. Enfin, 1 630 touristes français et étrangers ont pu être évacués et 430 résidents calédoniens sont rentrés sur le territoire.