Crise en Nouvelle-Calédonie : deux militants indépendantistes écroués à Nouméa

Joël Tjibaou et Gilles Jorédié ont été interpellés mercredi avec neuf autres personnes soupçonnées d'avoir commandité les violences touchant l'archipel du Pacifique sud depuis la mi-mai.

Nouvelles incarcérations en Nouvelle-Calédonie. Joël Tjibaou et Gilles Jorédié ont été placés mardi 25 juin en détention provisoire à Nouméa à la suite de leur interpellation mercredi dans le cadre d'un vaste coup de filet, a appris l'AFP auprès de leurs avocats. Ces deux militants indépendantistes ont été arrêtés avec neuf autres personnes soupçonnées d'avoir commandité les violences touchant l'archipel du Pacifique sud depuis la mi-mai. Sept de ces militants, dont Christian Tein, le porte-parole de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), ont été transférés en métropole en vue de leur incarcération, et deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire, ce qui a provoqué un regain de tensions sur l'archipel situé dans le Pacifique.

Une détention dans le centre pénitentiaire de Nouméa

Parmi les chefs de mise en examen figurent ceux de complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée avec arme, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux. Joël Tjibaou, l'un des fils du leader kanak Jean-Marie Tjibaou assassiné en 1989, et Gilles Jorédié avaient sollicité un débat différé devant le juge des libertés et de la détention, qui a eu lieu mardi. A l'issue de ce débat, le juge a décidé que leur détention provisoire aurait lieu au centre pénitentiaire de Nouméa (Camp Est), ont assuré à Nouvelle-Calédonie La 1ère, Claire Ghiani, avocate de Joël Tjibaou, et Stéphane Bonomo, conseil de Gilles Jorédié.

Les autorités accusent la CCAT d'avoir fomenté les émeutes survenues à partir du 13 mai, après le vote d'un projet de loi constitutionnelle réformant le corps électoral pour le scrutin provincial prévu fin 2024. Ce mouvement a réfuté cette mise en cause. Le camp indépendantiste refuse cette réforme qu'il accuse de réduire le poids politique de la population autochtone kanak. Ces violences, les plus graves survenues dans l'archipel depuis les années 1980, ont fait neuf morts, selon le dernier bilan des autorités, et des dégâts matériels considérables (incendies, destructions, pillages...).