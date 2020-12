Nouvelle-Calédonie : les tensions montent d'un cran après la vente controversée d'une usine de nickel

Les violences sont encore montées d'un cran. Le groupe brésilien Vale a annoncé, mercredi 9 décembre, la vente de son usine de nickel en Nouvelle-Calédonie à un consortium calédonien et international, incluant le négociant en matières premières Trafigura.

Les indépendantistes du FLNKS, du collectif "Usine du sud : usine pays" et de l'Instance coutumière autochtone de négociations (ICAN) sont totalement opposés au montage avec Trafigura. Partisans d'un nationalisme minier, ils défendaient une offre concurrente en partenariat avec Korea Zinc, qui a été écartée par Vale avant que le groupe coréen annonce lundi qu'il se retirait de la course.

Ils protestent depuis plusieurs jours à Nouméa via des barrages, des blocages et des affrontements avec les forces de l'ordre. Mercredi, les tensions et violences ont augmenté, avec des barrages tenus par ces opposants et des contre-barrages dressés par des loyalistes à Païta, au nord de Nouméa.

Une station-service incendiée au Mont-Dore

Dans la nuit, une station-service a été incendiée au Mont-Dore et toutes les stations-service seront fermées jeudi "afin d'obliger l'Etat à maintenir l'ordre public", a déclaré le maire du Mont-Dore, Eddie Lecourieux dans un communiqué. "Des bandes armées ont attaqué à plusieurs reprises les forces de l'ordre. Des affrontement successifs se sont déroulés tout au long de la nuit et nous déplorons des commerces brûlés, un parc saccagé et un blessé parmi nos sapeurs-pompiers", a-t-il ajouté.

Compte tenu de cette escalade, le haut-commissaire Laurent Prévost a pris un arrêté pour interdire le port et le transport des armes à feu et armes blanches. Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu doit réunir jeudi en visioconférence les principaux acteurs politiques calédoniens sur ce dossier, mais les indépendantistes ont indiqué qu'ils boycotteraient le rendez-vous.