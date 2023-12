Biarritz : le quartier de "La Négresse" ne sera pas débaptisé, juge le tribunal administratif de Pau

Le quartier de "La Négresse" de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ne sera pas dépabtisé a jugé, jeudi 21 décembre, le tribunal administratif de Pau, rejetant ansi la demande d'une association qui promeut le travail de mémoire sur la colonisation et l'esclavage, rapporte France Bleu Pays Basque.

En 2020, l'association bordelaise Mémoires et Partages avait demandé à la maire Maider Arosteguy de rebaptiser ce quartier, dénonçant un nom portant "la marque d'un crime contre l'humanité qui a vu déporter des millions d'Africains, afin de travailler comme esclaves dans les plantations coloniales". La maire avait refusé cette demande, poussant l'association à saisir le tribunal administratif de Pau.

Le tribunal a jugé que le nom du quartier "tient son origine, selon les historiens, du surnom donné par les soldats napoléoniens aux alentours des années 1812-1813 à une femme qui servait dans une auberge du quartier".

Le tribunal souligne aussi que le conseil municipal de Biarritz a donné ce nom en 1861 "dans une perspective mémorielle" et "en hommage à la personne considérée et non dans le but de présenter de manière dégradante, humiliante ou avilissante".