Landes : un pilote recherché dans l'océan après avoir tenté de détourner un avion de tourisme puis avoir sauté de l'appareil

Un pilote est recherché au large de Biscarosse, dans les Landes, après avoir tenté de détourner un petit avion de tourisme du club Aquitaine hydravions de la ville et avoir sauté de l'appareil, indique France Bleu Gascogne ce mardi. D'importants moyens sont déployés pour le retrouver.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'élève co-pilote de 32 ans a tenté de prendre les commandes et de piquer vers l'océan pour se suicider, mais l'autre co-pilote, plus expérimenté, a repris in-extremis les commandes. C'est alors que le plus jeune s'est jeté de l'avion, à une hauteur de 60 à 100 mètres au-dessus de l'océan Atlantique. Le pilote resté à bord a atterri en urgence sur la plage du Centre d'essai de missiles de Biscarosse, vers 17h.

Un hélicoptère Caracal de la base militaire de Cazeaux et une vedette de la SNSM sont mobilisés pour retrouver le co-pilote.