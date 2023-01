Landes : les physalies envahissent les plages de la côte

France 3 Aquitaine, T. Grouhel, C. Michelland, C. Rabreaud

Les physalies ressemblent à des méduses, mais sont plus dangereuses. Elles ont envahi les plages des Landes, et la situation n'est pas vraiment agréable pour les riverains.

Une bulle transparente aux reflets rosés et des tentacules bleu vif : c'est la physalie, cousine de la méduse. L'animal, doté d'un flotteur et d'une voile, a été porté par les vents d'Ouest sur la côte landaise depuis quelques jours. En tout, une centaine de spécimens. "Ce sont des espèces que l'on va trouver généralement plutôt en Atlantique tropical. Lorsqu'il y a du vent, il y a des parties de la colonie qui va être déportée", explique Laëtitia Odinot, technicienne aquariologiste à l'aquarium de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

Un animal dangereux pour l'homme

Les tentacules de la physalie sont extrêmement urticants, et provoquent, même si elles sont échouées, brûlures et gêne respiratoire. Dans certains cas, elles peuvent même entraîner la mort, y compris chez les autres animaux. Les autorités locales alertent sur le phénomène, notamment sur les réseaux sociaux. Si la prévention ne suffit pas, les premiers gestes peuvent être salvateurs : appeler les secours, enlever les tentacules à la pince à épiler, et enfin rincer à l'eau de mer.