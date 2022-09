Incendie en Gironde : un bilan de 3 500 hectares brûlés après "une nuit agitée"

Les feux ont touché 300 hectares supplémentaires dans la nuit de mardi à mercredi. Quatre habitations ont été détruites et plus de 800 personnes ont été évacuées depuis le début de l'incendie lundi.

Le feu qui s'est déclaré lundi 12 septembre dans la commune de Saumos, en Gironde, a progressé pendant la nuit de mardi à mercredi. Le nouveau bilan, encore provisoire, s'élève à 3 500 hectares brûlés, soit 300 hectares supplémentaires, selon les informations de France Bleu Gironde. La préfecture de Gironde doit communiquer un bilan officiel ce mercredi matin.

>>> Incendie en Gironde : ce que l'on sait du feu qui a déjà ravagé 3 200 hectares dans le Médoc

Près de 920 pompiers sont désormais mobilisés. Quatre habitations ont été détruites et plus de 800 personnes ont été évacuées depuis le début de l'incendie lundi. À Sainte-Hélène, 300 personnes ont été évacuées mardi. Dès lundi soir, 540 personnes avaient déjà été déplacées dans les secteurs de Saumos et de Sainte-Hélène.

Selon le maire de Sainte-Hélène, Lionel Montillaud, interrogé mercredi sur France Bleu Gironde, "la nuit a été agitée mais les pompiers ont fait un travail remarquable pour contenir la progression du feu". "On va regarder cette journée avec beaucoup de vigilance", poursuit-il, assurant que sa commune a été "préservée" des flammes pendant la nuit.