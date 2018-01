Bordeaux : Bernard Magrez, propriétaire de plusieurs grands crus, agressé et ligoté à son domicile en pleine nuit

Bernard Magrez, propriétaire de plusieurs grands crus bordelais, dont le château Pape-Clément, a été victime d'une agression à son domicile. Il n'a pas été blessé mais se dit très choqué a rapporté France Bleu Gironde. Bernard Magrez, le 18 décembre 2017 à Pessac. (MAXPPP)

L'homme d'affaires Bernard Magrez, propriétaire de plusieurs grands crus classés bordelais, dont le château Pape-Clément, a été victime d'une agression à son domicile, dans le centre-ville de Bordeaux, dans la nuit de jeudi à vendredi, rapporte France Bleu Gironde, confirmant une information du journal Sud-Ouest.

Il n'a pas été blessé mais se dit très choqué. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Bordeaux.

Il était entre 3 heures et 4 heures du matin lorsque quatre ou cinq malfaiteurs, visiblement bien informés, sont parvenus à s'introduire dans la maison de l'homme d'affaires de 81 ans, propriétaire de plusieurs grands crus bordelais.

Ligoté pendant des heures à son domicile

Armés d'un couteau, d'un tournevis et d'une arme de poing, ils ont attaché leur victime et ont fouillé les lieux. Ils sont repartis à bord d'un des véhicules personnels de Bernard Magrez, en emportant de l'argent, mais aussi une collection de montres de très grande valeur et des objets d'art.

L'homme d'affaires n'est parvenu à défaire ses liens que vers 7 heures du matin et a alors pu donner l'alerte.

Bernard Magrez, est à la tête de plusieurs prestigieuses propriétés viticoles, dont quatre grands crus classés à Bordeaux (Pape Clément, Fombrauge, La Tour Carnet et Clos Haut-Peyraguey). Il possède une quarantaine de châteaux en France et dans le monde (Espagne, Californie, Uruguay, Argentine, Maroc, Japon…). Il est par ailleurs mécène d'art contemporain et expose une partie de sa collection dans l'institut qui porte son nom, à Bordeaux.