Dordogne : une tête de cochon retrouvée sur le chantier de la future mosquée de Bergerac

Le préfet de Dordogne a "dénoncé et condamné fermement ces actes qui portent atteinte à la liberté de conscience et d'expression des cultes et sont contraires aux principes de la laïcité".

Du sang animal et une tête de cochon ont été retrouvés sur le chantier de la mosquée de Bergerac (Dordogne), le 25 mars 2019. (MAXPPP)