Corrèze : l'ARS ferme un centre de santé de Brive pour "manquements graves à la qualité et à la sécurité des soins"

L'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine annonce jeudi 14 mars, dans un communiqué, la fermeture du centre de santé Asclépiade de Brive, en Corrèze, pour "manquements graves à la qualité et à la sécurité des soins", rapporte France Bleu Limousin. L'établissement a été fermé dès le 22 janvier sur décision du directeur général de l'ARS. D'après l'ARS, 1 174 patients étaient suivis au centre de santé Asclépiade de Brive, dans le cadre de soins dentaires ou de médecine générale. Tous ont été informés par courrier par l'Assurance-maladie.

Le centre ne rouvrira pas en raison de "manquements graves aux règles d’hygiène, constatés lors d’inspections réalisées dans ses locaux", par une équipe composée d’inspecteurs, de médecins et de pharmaciens, le 11 décembre 2023, précise l'ARS. Une première suspension immédiate et totale de l'activité du centre Asclépiade a été mise en œuvre le 28 décembre. L'établissement avait 15 jours pour remédier aux manquements constatés. Une contre-visite de l’équipe d’inspection a eu lieu le 15 janvier 2024 et a "confirmé que le risque infectieux était toujours prégnant et que la sécurité des patients n’était plus garantie", explique l'ARS.

"Les manquements constatés ont pu exposer les patients à un risque de transmission des virus de l’hépatite B (VHB), de l’hépatite C (VHC) et du VIH", ajoute l'ARS. Le risque infectieux reste faible, mais l'ARS propose aux patients, en particulier ceux ayant subi des soins dentaires, de se faire dépister. Cela concerne environ 1 100 patients, d'après France Bleu Limousin. Ils peuvent aller en laboratoire après avoir consulté leur médecin généraliste ou se présenter au CEGIDD-CLAT de Brive ou de Tulle. L'ARS financera le reste à charge pour les patients qui ne disposent pas d'une mutuelle.