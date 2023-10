Rouen : deux immeubles désaffectés s'effondrent après un important incendie

Le feu, dont l'origine est inconnue, n'a pas fait de victime, selon la mairie. Ces immeubles, qui datent des années 1970, étaient vides depuis 2018.

Temps de lecture : 1 min

Un incendie a ravagé, samedi 30 septembre dans la soirée, deux immeubles désaffectés à Rouen (Seine-Maritime) qui se sont effondrés, ont annoncé les pompiers et la mairie. D'importants panaches de fumée se sont dégagés au-dessus de cette ville marquée par l'incendie de Lubrizol. Le feu "s'est déclaré dans un immeuble désaffecté de huit niveaux (...) vers 18 heures" et il "s'est propagé dans la soirée à un second bâtiment désaffecté. Les deux immeubles se sont effondrés", a détaillé la mairie, dans un communiqué diffusé dans la nuit de samedi à dimanche.

"L'incendie semble désormais circonscrit et le risque de propagation écarté", "la phase d'extinction finale du feu est en cours". Le feu, dont l'origine est inconnue, n'a pas fait de victime, assure la mairie. Environ 130 pompiers ont été mobilisés. "Ces immeubles sont faits d'acier et de verre. Sous le feu, l'acier s'est ramolli", a expliqué Thomy Chauvel, commandant des opérations de secours, cité par le quotidien Paris-Normandie. "C'était une fournaise", a témoigné Fatima El Khili, adjointe à la mairie de Rouen, présente sur place.

>> Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : pourquoi les autorités peinent à rassurer les populations depuis la catastrophe

Ces immeubles en verre et acier, qui datent des années 1970 et étaient vides depuis 2018, contiennent de l'amiante. "Concernant la toxicité des fumées, des mesures ont été réalisées par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) tout au long de l'opération, précise la mairie. Aucun seuil de dangerosité n'a été relevé." Des analyses et des prélèvements complémentaires seront menés "dès ce dimanche", affirme aussi la mairie. Les résultats seront connus sous 48 à 72 heures. Les écoles maternelles et élémentaires situées à proximité de l'incendie resteront fermées par "principe de précaution", ajoute la mairie, qui réunira une cellule de crise dimanche.