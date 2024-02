Normandie : l'estuaire de la Seine, la plus grande réserve naturelle de la région Durée de la vidéo : 3 min Normandie : à la découverte de la faune sauvage d’une immense réserve naturelle Normandie : à la découverte de la faune sauvage d’une immense réserve naturelle - (France 2) Article rédigé par France 2 - A.Portes, V.Ghiri, C.Beauvalet France Télévisions JT de 13h France 2

L'estuaire de la Seine est la plus grande réserve naturelle de Normandie. Elle s'étend sur plus de 8 000 hectares et accueille de nombreuses espèces.

Au pied des cheminées du port du Havre (Seine-Maritime), l'estuaire de la Seine est presque une intruse. La plus grande réserve naturelle de Normandie s'étend sur 8 500 hectares de marais et de prairies le long de la Seine. Une enclave de nature qu'un photographe amateur parcourt depuis 30 ans, à la rencontre des 300 espèces d'oiseaux qui y vivent. "La plus belle chose que j'ai vue, c'est un balbuzard pêcheur en train de pêcher", se souvient-il. Une réserve créée à la fin des années 1990 Près de 30 000 oiseaux viennent vivre près de ce marais bordé de roseaux en hiver. Chaque année, les employés de la réserve profitent de cette période pour effectuer des comptages. "On est vraiment sur une aire autoroutière, sur la route migratoire des oiseaux. Et donc certaines espèces vont venir ici pour passer l'hiver", explique Faustine Simon, chargée de mission à l'Observatoire. La réserve a été créée à la fin des années 1990 avec l'objectif de rendre cette zone à la nature. L'intervention de l'homme y est très limitée. Pour entretenir les prairies, 53 chevaux sont laissés en liberté totale.

