Normandie : comment les entreprises de Vire ont tenu bon face au Covid-19

La ville de Vire (Calvados), un bassin très dynamique, compte en temps normal 11 000 emplois pour 11 000 habitants. Puis le Covid-19 est arrivé. Après une année calamiteuse, Laurence, mercière, a décidé de redonner quelques couleurs à la ville en la redécorant, à certains endroits. Deux pas plus loin sur le marché, Gilles Asselot, fabricant de la célèbre andouille de Vire, revient sur son expérience. "On a joué sur le levier du chômage partiel, c'était la seule chose qui était à disposition, il a fallu s'adapter", explique-t-il.

Plusieurs formes d'aides

Le maire, Marc Andreu Sabater, n'a pas ménagé sa peine : baisse de taxes pour les commerçants, recherche de subventions pour les plus grandes entreprises... "On a essayé, tous acteurs économiques confondus, d'apporter un soutien, sous forme d'aides directes, de subventions, pour les aider à passer ce cap", souffle-t-il. Toutes les entreprises ont été touchées par la crise. Le fleuron des arts de la table, Degrenne, n'a jamais "connu de crise aussi importante", explique Stéphane Brionne, opérateur de forge. Heureusement, l'activité repart peu à peu dans la ville, et les sociétés recrutent à nouveau.