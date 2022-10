Agression d'une enseignante à Caen : le lycéen mis en cause a été incarcéré en milieu médical

Le lycéen de 15 ans, auteur de l'agression à coup de couteau sur une enseignante de 63 ans au lycée Malherbe à Caen (Calvados), a été mis en examen et incarcéré en milieu médical, a appris lundi 3 octobre France Bleu Normandie auprès de la procureure de la République de Caen.

Le 13 septembre 2022, le lycéen en seconde a sorti un couteau de son sac et blessé l'enseignante au cou, devant une dizaine d'élèves. Plusieurs d'entre eux ont porté secours à la professeure.

Le jeune homme a été interpellé quelques minutes après avoir agressé l'enseignante et a été hospitalisé 48 heures plus tard, à la fin de sa garde à vue. Le 15 septembre une information judiciaire a été ouverte pour "tentative d'assassinat", l'intention homicide et la préméditation ayant été retenues. L'adolescent a été présenté au juge d'instruction mercredi 28 septembre. "Il a été mis en examen", indique la procureure de la République de Caen Amélie Cladière. "Il a été incarcéré en milieu médical", précise-t-elle.