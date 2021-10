Navigation : l'aventurier Guirec Soudée a bouclé sa traversée de l'Atlantique à la rame en 107 jours

Après 107 jours en mer, Guirec Soudée a donné les ultimes coups de rame, vendredi 1er octobre, à l'approche du port de Brest (Finistère). "Je suis à la maison !", s'est-il exclamé lors de son arrivée. Des bombardes et des chansons ont accueilli le jeune navigateur breton de 29 ans. Ce dernier venait de boucler la traversée de l'Atlantique nord. "Je suis passé par tellement de choses, c'est un miracle que je sois là, avec mon bateau", a confié le marin.

8 000 kilomètres parcourus

En effet, deux semaines seulement après son départ des États-Unis, il a dû affronter une tempête tropicale. Il a alors chaviré, l'eau a pénétré dans son bateau et emporté une partie de ses moyens de communication. Ses proches étaient sans nouvelle, jusqu'à ce que Guirec Soudée rencontre un cargo. Il a donc demandé à l'équipage de prévenir sa famille, et a pu reprendre sa route. Guirec Soudée a parcouru, au total, 8 000 km, soit 3 000 de plus que prévu. Le navigateur a terminé l'aventure épuisé, délesté de 14 kg, mais fasciné par ce qu'il a vu dans l'océan.