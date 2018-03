VIDEO. Mayotte : le 101e département sous tension pour la venue de la ministre Annick Girardin

Agressée devant chez elle, elle est l'une des victimes de la violence à Mayotte. "J'ai reçu un caillou ou une bouteille je ne sais pas et j'ai perdu connaissance", témoigne cette Mahoraise. Pour écouter ce genre de témoignages et tenter d'apaiser les tensions, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, se rend lundi 12 mars sur cette île de l'océan Indien à l'est de l'Afrique devenue il y a sept ans le 101e département français.

Une rentrée scolaire tendue

Contre l'insécurité grandissante, contre l'immigration clandestine aussi, les Mahorais entament leur quatrième semaine de manifestations. La rentrée scolaire ce lundi se déroule dans un climat très tendu. Dimanche, c'est le principal port de l'île, Longoni, qui a été bloqué. Et ce lundi, Mayotte est complètement paralysée : grèves, axes routiers bloqués...

Le JT

Les autres sujets du JT