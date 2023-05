Mayotte : le défi de la préservation du parc naturel marin

Le parc naturel marin de Mayotte est l’un des joyeux de l’océan Indien. Ses équipes se mobilisent pour sensibiliser les jeunes de l’île aux dangers du réchauffement climatique.

Le parc naturel marin de Mayotte couvre l’un des plus beaux lagons du monde. Un écosystème unique avec poissons et coraux, dans une eau translucide. De jeunes écoliers font leur première sortie en mer lors d’une excursion pédagogique. Après quelques minutes de navigation, ils observent l’accouplement de deux tortues marines. Un peu plus loin, ils rencontrent des dauphins. Organisée par les équipes du parc marin, cette journée permet aux enfants de mieux connaître leur île. La plupart ne savent pas nager, mais admirent pour la première fois la barrière de corail.

Sensibiliser les jeunes

Les tortues vertes font partie des espèces emblématiques de la région. L’espèce protégée est menacée, notamment par le braconnage. Chaque année, près de 2 000 jeunes Mahorais découvrent leur environnement. "Une personne sur deux a moins de 18 ans. La jeunesse de Mayotte, c’est à la fois le défi et la chance. Le défi parce qu’il fut les éduquer, les sensibiliser. (…) La chance, parce que c’est eux qui vont faire l’avenir", explique Guillaume Amirault, directeur par intérim et chef du service ingénierie du parc naturel marin de Mayotte.