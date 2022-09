Mayotte : le parc naturel marin, un joyau de la biodiversité

C. Ali Baco, M. Boinahery, G. Lebigot, images aériennes : G. Lebigo

Le parc naturel marin est l’une des plus belles attractions de Mayotte. Avec ses 1 100 km², le lagon abrite 2 300 espèces vivantes. Au nord de l’île, il n’aura pas fallu longtemps pour découvrir certains membres de cette vaste famille. Très curieux et sociables, des dauphins à long bec sont des résidents durant toute l’année.



La baleine à bosse est attendue avec ferveur

De son côté, la baleine à bosse est prudente et garde ses distances. Elle est le mammifère le plus majestueux du lagon. Souvent partie de l'Antarctique, celle qui est attendue avec ferveur vient dans nos eaux tranquilles pour mettre bas ou se reproduire. Les bateaux ne peuvent pas s’approcher à moins de 100 mètres d'une baleine à bosse. Le lagon est un joyau de la biodiversité. Sa préservation est intimement liée au poumon vert de l’île. Entre terre et mer, les 500 hectares de mangroves protègent autant l’une que l’autre.