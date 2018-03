DIRECT. Mayotte : premier échange tendu entre la ministre Annick Girardin et les manifestants de l'archipel

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MAYOTTE

: La visite de la ministre des Outre-mer Annick Girardin se poursuit à Mayotte. Elle rencontre des acteurs économiques de l'île, paralysée par une grève générale. Vous pouvez remonter le fil de cette journée dans notre direct spécifique.







: "Mayotte, c'est un demi-siècle de retard par rapport à la métropole. (...) Mais plus les transferts de fonds pour accélérer le développement sont importants, plus Mayotte attire. On a donc le sentiment, et la population le voit bien, qu'on n'y arrivera jamais. Parce que chaque petite étape supplémentaire vers le développement est gommée par les pressions migratoires."



Le mouvement de contestation qui enfle à Mayotte tient en partie à la situation très particulière du département, explique un économiste à franceinfo : l'économie y est bien plus favorable que dans les îles voisines, ce qui attire de nombreux migrants, mais ce territoire accuse tout de même "un retard historique" sur la métropole.