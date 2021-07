Légion d'honneur : Edgar Morin, Didier Lallement et Jean Le Cam distingués dans la promotion du 14 juillet

La promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur a été publiée au Journal officiel, mercredi 14 juillet, et distingue 467 personnes, dont le philosophe Edgar Morin, le préfet de police de Paris Didier Lallement ou le skipper Jean Le Cam.

Edgar Morin, qui vient de fêter ses 100 ans, a été élevé à la dignité de grand-croix, la plus haute distinction de la Légion d'honneur, en compagnie d'Alain Mérieux, fondateur de l'institut du même nom (biologie industrielle). Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, devient lui commandeur, comme 30% des acteurs du secteur public (hors santé et enseignement) promus.

Carolyn Carlson et François Sureau distingués

La chorégraphe franco-américaine Carolyn Carlson et l'avocat, écrivain et membre de l'Académie française, François Sureau, ont également été distingués du grade de commandeur, alors que le skipper Jean Le Cam est nommé chevalier. L'actrice Laetitia Casta et les journalistes Jean-Pierre Pernaut et Harry Roselmack, deux figures de TF1, ont également été promus commandeur. Parmi les professionnels de santé, Marcel Lascar, fondateur de SOS médecins, a également reçu la décoration de chevalier.

La promotion du 14 juillet est l'une des deux promotions civiles annuelles de la Légion d'honneur, avec celle du 1er janvier. Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales françaises et compte 92 000 membres.