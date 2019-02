La justice rejette la demande de libération conditionnelle de Jean-Claude Romand

Condamné à la perpétuité en 1996, il est libérable depuis 2015, après avoir purgé une période de sûreté de 22 ans.

La demande de libération conditionnelle de Jean-Claude Romand a été rejetée par la justice, vendredi 8 février. Pendant plus de quinze ans, le faux "docteur Romand", aujourd'hui âgé de 64 ans, a menti à son entourage, se faisant passer pour un médecin travaillant pour l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), avant d'assassiner plusieurs membres de sa famille.

Condamné à la perpétuité en 1996, il est libérable depuis 2015, après avoir purgé une période de sûreté de 22 ans. Lors de sa demande de libération, présentée le 20 novembre et réexaminée le 31 janvier, le ministère public a demandé le rejet de cette requête.

Le tribunal "a considéré qu'en dépit de son parcours d'exécution de peine satisfaisant, les éléments du projet présenté et de sa personnalité ne permettent pas, en l'état, d'assurer un juste équilibre entre le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et de la réinsertion du condamné et a donc décidé de rejeter la demande de libération conditionnelle déposée par monsieur Jean-Claude Romand", a indiqué la procureure de la République de Châteauroux.