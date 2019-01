"J'ai tué tous ceux que j’aime, mais je suis enfin moi"... Père modèle et assassin, la double vie de Jean-Claude Romand

Il est 4 heures du matin, le 11 janvier 1993, dans la paisible ville de Prévessin-Moëns, dans le pays de Gex (Ain), lorsque résonne la sirène des pompiers. Les soldats du feu foncent vers le domicile des Romand, où des flammes s'échappent du toit. A l'intérieur, ils trouvent les corps, sans vie, de Florence, la mère, 37 ans, et des enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans. Jean-Claude, le père, est inconscient, mais son pouls bat encore. Il est emmené à l’hôpital. A près de 75 km de là, à Clairvaux-les-Lacs (Jura), plus tard dans la journée, les corps des parents de Jean-Claude, Anne-Marie et Aimé, sont retrouvés criblés de balles à leur domicile. Très vite, les soupçons se tournent vers Jean-Claude Romand. En se penchant sur la vie de ce brillant chercheur à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mari idéal et père modèle, la police va découvrir l’impensable.

Cet homme, âgé de 38 ans au moment des faits, a menti sur tout pendant des années : il n'est pas médecin et a escroqué sa famille et ses proches. Condamné en juillet 1996 à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, pour homicides, tentative d'assassinat, incendie volontaire et abus de confiance, Jean-Claude Romand a passé 25 ans de sa vie en prison. En septembre dernier, il a demandé sa remise en liberté conditionnelle. La justice doit rendre sa décision vendredi 11 janvier. Du premier mensonge lors de sa scolarité lyonnaise au quintuple meurtre, retour sur l'affaire Romand, l'un des faits divers les plus marquants de la fin du XXe siècle.